Совфед одобрил закон о возможности получения нескольких квалификаций в ходе обучения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий изменение подходов к стандартам профобразования и возможность получения нескольких квалификаций в рамках обучения.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) смогут разрабатываться не только по профессиям и специальностям, но и по укрупненным группам, в том числе по областям профессиональной деятельности.

При этом образовательные программы высшего и среднего профессионального образования в части профессиональных компетенций будут разрабатываться на основе профстандартов. Они смогут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям и направлениям подготовки. Таким образом, предусматривается возможность получения обучающимися нескольких квалификаций в рамках обучения.

Закон также обязывает вузы разрабатывать образовательные программы только в соответствии с ФГОС.

Кроме того, закон определяет порядок применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Он будет устанавливаться правительством, а не Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года. Основные профессиональные образовательные программы, согласно закону, необходимо привести в соответствие с ним не позднее 1 сентября 2022 года.