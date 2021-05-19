Испанский художник создал мурал с изображением Максима Горького в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Испанский художник Вячеслав Гунин (Sav45) создал мурал с изображением писателя Максима Горького на фасаде пятиэтажного здания в Нижнем Новгороде. Изображение находится рядом с популярной у туристов набережной Федоровского, где располагается памятник писателю, место просматривается из разных точек города.

Муралы - монументальная живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных объектах. Изображение создали в рамках фестиваля "Культурный код" президентской платформы "Россия - страна возможностей" к 800-летию города.

"Место было выбрано довольно удачно вместе с художником, оно отовсюду просматриваемо с разных берегов и склонов. Мощный мурал, которого не хватало, хотя, казалось бы, Горький - легенда и довольно часто употребляемый персонаж в контексте Нижнего Новгорода, но есть такие очень важные для нас люди, которые должны из поколения в поколение звучать и разным языком объясняться, передаваться и показываться. Когда-то это были памятники, сейчас это стрит-арт", - рассказал журналистам замгубернатора региона Олег Беркович.

Как отметил Вячеслав Гунин, который уже более 20 лет живет в Испании, перед созданием работы он запросил информацию о возможных героях для изображения и в итоге выбрал вариант с Максимом Горьким.

"Мне понравилось, что раньше город назывался Горький - в честь этого великого писателя, мне понравилась его история и я решил изобразить его. Я впервые принимаю участие в "Культурном коде" на большом фасаде, в том году у меня не получилось выехать из страны, и я сделал маленький проект, но дистанционно", - сказал Гунин, добавив, что на работу ушло восемь дней.

Портрет Горького стал первым в этом году муралом, созданным в рамках международного фестиваля "Культурный код". В общей сложности до конца 2021 года будет создано около 60 таких работ. Они появятся в Ставропольском крае, Татарстане, на Ямале и в некоторых других территориях. "В некоторых городах мы проведем многодневные фестивали, в которых будут участвовать зарубежные и российские художники, а также представители других видов искусств. Мы проведем десятки концертов, организуем встречи, пленэры и мастер-классы", - сообщила руководитель молодежных проектов АНО "Россия - страна возможностей" Ирина Карих.

О проекте

"Культурный код" - это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым граффити-сообществом, создают муралы в разных регионах России. Основная цель фестиваля - создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей РФ с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

Организаторами проекта выступают АНО "Россия - страна возможностей", Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.