В Карелии в 2021 году в детские лагеря планируется направить 12 тыс. человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Карелии предусмотрели 53 млн рублей на детскую оздоровительную кампанию в 2021 году. Планируется, что отдыхать поедут не менее 12 тыс. детей, сообщили в ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования и спорта.

"В 2021 году в бюджете Республики Карелия на организацию оздоровительной кампании предусмотрено 53 млн рублей. Оздоровительным отдыхом планируется охватить не менее 12 тысяч детей, в том числе в летний период - 9 тысяч", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году оздоровительная кампания охватила примерно на 4 тыс. человек меньше - около 8 тыс. детей. На территории республики отдыхать в этом году будут более 6 тыс. человек, на юг, в Краснодарский край и Крым, поедут 2,5 тыс. детей. Около 850 путевок приобретут для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Карелии сложилась непростая ситуация с организацией детского отдыха внутри региона. На сегодняшний день, несмотря на высокую популярность региона среди туристов, в республике нет ни одного стационарного лагеря, который бы соответствовал требованиям и мог бы принять детские смены. Региональные власти начали планировать восстановление детской загородной базы "Айно", расположенной под Петрозаводском в местечке Лососинное, что потребует больших финансовых затрат: почти все сооружения здесь не подлежат ремонту, также предстоит решить вопрос с водоснабжением. Еще один детский лагерь "Старт" в районе села Кончезера, который также не принимает детей сегодня, передадут в ведения федерального государственного училища Олимпийского резерва в городе Кондопоге. Кроме того, разработан проект строительства федерального центра детского отдыха в Кондопожском районе, на строительство которого потребуется более 5 млрд рублей.

В связи с этим депутаты Законодательного собрания Карелии направили обращение в правительство РФ о необходимости создать федеральную программу отдыха и оздоровления детей, что позволит модернизировать инфраструктуру детских лагерей.