Путин 20 мая проведет заседание оргкомитета "Победа"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 20 мая, проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.

"Под председательством президента России Владимира Путина 20 мая состоится 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в режиме видеоконференции президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак представят результаты рассмотрения заявок на присвоение звания "Город трудовой доблести".

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу доложат о ходе реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", принятой в 2019 году. "В частности, речь пойдет о сохранении, обустройстве и реконструкции военно-мемориальных объектов на территории России и зарубежных государств", - пояснили в пресс-службе Кремля.

Российский организационный комитет "Победа" является совещательным и консультативным органом при президенте РФ. Он образован в целях проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян. В состав оргкомитета входят руководители администрации президента, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов власти, а также полномочные представители президента в федеральных округах, представители ряда общественных организаций.