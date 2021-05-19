В Малави сожгли почти 17 тыс. доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности

ПРЕТОРИЯ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Малави уничтожили в среду 16,9 тыс. доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca из-за истечения срока ее годности. Об этом сообщил министр здравоохранения африканской страны Кумбизе Кандодо.

"Пария сожжена, чтобы у людей не было никаких сомнений в том, что для прививок не используются просроченные вакцины", - цитирует его Agence France-Presse. Партию уничтожили на территории центральной городской больницы столицы страны Лилонгве. Вакцина была уничтожена, несмотря на рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой прививки AstraZeneca могут использоваться до трех месяцев после истечения срока их годности.

Африканский союз передал в минувшем марте Малави, которая является одной из самых бедных стран континента, партию вакцины AstraZeneca в количестве 102 тыс. доз. Когда она была доставлена, то до истечения срока годности прививок оставалось две недели. За оставшийся временной промежуток власти не смогли использовать всю партию целиком и вынуждены были принять решение о ликвидации ее части.

В последующем Малави получила 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca по линии международной программы COVAX и еще 50 тыс. доз этой вакцины от Индии. Массовая вакцинация в стране началась в минувшем марте. К настоящему времени прививки от коронавируса сделали около 300 тыс. из 17,5 млн жителей Малави. Правительство страны поставило цель вакцинировать к концу текущего года 60% населения. В Малави выявлено 34 216 случаев инфицирования коронавирусом, 1 153 человека умерли.

С аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны Африки. Так, правительство Южного Судана распорядилось 20 апреля уничтожить партию вакцины AstraZeneca в количестве 60 тыс. доз по причине истечения срока ее годности. В свою очередь власти Демократической Республики Конго (ДРК) уведомили руководство COVAX, что возвращают 1,3 млн доз препарата AstraZeneca из-за невозможности использовать их до истечения срока годности.