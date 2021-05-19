В Чебоксарах завершился второй этап озеленения Красной площади

ЧЕБОКСАРЫ, 19 мая. /ТАСС/. Второй этап озеленения Красной площади в Чебоксарах завершен. На центральной площади города высадили более 2 тыс. растений, среди которых хвойные кустарники, многолетники и цветники, сообщил ТАСС в среду глава администрации города Алексей Ладыков.

"На обновленной Красной площади завершен второй этап озеленения, высажено более 2 тыс. растений. Здесь же летом установят новую карусель и начнутся творческие вечера", - пояснил Ладыков.

Реконструкция главной городской площади началась в 2020 году, здесь были перестроены сети водоснабжения и водоотведения, проложены низковольтные сети, появился детский парк. Для детей дошкольного и школьного возраста сделали большую площадь для игр с подвесным мостом между двумя островами, тарзанкой, батутом и качалкой для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

"Много сил направили на обновление, вместе с жителями готовили проекты благоустройства. И сейчас главная задача - все эти пространства правильно, грамотно содержать и организовать современные и интересные локации для комфортного отдыха", - добавил Ладыков.