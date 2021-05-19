Программу обучения пожилых способам снижения травматизма внедрили в Тульской области

ТУЛА, 19 мая. /ТАСС/. Программу "Счастливое долголетие", по которой пожилых людей обучат способам снижения бытового травматизма и оказанию первой помощи пострадавшим, внедрили в Тульской области в рамках нацпроекта "Демография". Проект разработан региональным отделением Российского Красного Креста, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"До конца года в муниципалитетах пройдет 33 обучающих семинара. Участникам расскажут о способах снижения риска травматизма и усилении факторов защиты. Квалифицированные инструкторы проведут тренинги по оказанию первой помощи пострадавшему или самому себе до приезда врачей",- говорится в сообщении на сайте облправительства.

До конца 2021 года планируется обучить более 600 человек, 20 из них уже стали участниками первого семинара. Занятия будут проводиться на базе учреждений социального обслуживания Тулы, Новомосковска, а также в Плавском, Богородицком, Узловском и ряде других районов. "Навыки безопасного поведения повысят качество жизни людей старшего возраста", - приводит пресс-служба слова замминистра труда и социальной защиты Тульской области Анны Домченко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил, что стратегия страны в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Решению этой задачи должен, в том числе, способствовать национальный проект "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.