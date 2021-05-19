Около 88 тыс. га поврежденных лесов полностью восстановят в Тверской области до 2024 года

ТАСС, 19 мая. Власти Тверской области планируют до 2024 год полностью восстановить порядка 88 тыс. га поврежденных лесов за счет участия в национальном проекте "Экология" и проведения региональных экологических акций. Общая площадь воспроизведенных лесов при этом превысит 173 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"В 2021 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и леса. В соответствии с Лесным планом Тверская область в ближайшую пятилетку планирует восстановить леса на площади 88 тыс. га. А участие в национальном проекте "Экология" позволит Верхневолжью до 2024 года обеспечить стопроцентное восстановление лесов региона", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, системная работа по лесовосстановлению идет в регионе с 2016 года, за прошедший период воспроизведено 85,2 тыс. га лесов, а с учетом плана до 2024 года суммарная площадь новых посадок деревьев превысит 173 тыс. га.

Работы проводятся, в том числе, в рамках Регионального дня посадки леса. Так, в 2020 году во время экологической акции высадили более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1,6 тыс. га, в городах заложили аллеи и скверы на территории в 3,3 га. Сопоставимые объемы работ запланировали и на 2021 год, а саму акцию приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходам", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух, "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).