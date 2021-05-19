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Около 88 тыс. га поврежденных лесов полностью восстановят в Тверской области до 2024 года

Общая площадь воспроизведенных лесов при этом превысит 173 тыс. га

ТАСС, 19 мая. Власти Тверской области планируют до 2024 год полностью восстановить порядка 88 тыс. га поврежденных лесов за счет участия в национальном проекте "Экология" и проведения региональных экологических акций. Общая площадь воспроизведенных лесов при этом превысит 173 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"В 2021 году планируется провести лесовосстановительные работы на площади 15 тыс. га, в том числе высадить 30 млн саженцев сосны и леса. В соответствии с Лесным планом Тверская область в ближайшую пятилетку планирует восстановить леса на площади 88 тыс. га. А участие в национальном проекте "Экология" позволит Верхневолжью до 2024 года обеспечить стопроцентное восстановление лесов региона", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, системная работа по лесовосстановлению идет в регионе с 2016 года, за прошедший период воспроизведено 85,2 тыс. га лесов, а с учетом плана до 2024 года суммарная площадь новых посадок деревьев превысит 173 тыс. га.

Работы проводятся, в том числе, в рамках Регионального дня посадки леса. Так, в 2020 году во время экологической акции высадили более 6,3 млн молодых деревьев на площади 1,6 тыс. га, в городах заложили аллеи и скверы на территории в 3,3 га. Сопоставимые объемы работ запланировали и на 2021 год, а саму акцию приурочили к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. "Эта акция носит объединяющий характер, воспитывает уважение подрастающего поколения и всех, кто любит свой край, к нашим природным богатствам. В течение пяти лет мы являемся регионом номер один в Центральном федеральном округе по объемам лесовосстановления", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходам", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух, "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

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