Ирину Казьмину назначили и.о. главного редактора "Ведомостей" вместо Андрея Шмарова

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ирина Казьмина назначена и.о. главного редактора "Ведомостей" вместо Андрея Шмарова, сообщает само издание.

Ранее источник ТАСС сообщил, что главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров покидает пост. "Шмаров завершает работу на посту главного редактора. Сегодня его последний день в этой должности", - сказал собеседник агентства.

Шмаров возглавил газету в июне 2020 года. Он начал исполнять обязанности главного редактора "Ведомостей" через несколько дней после того, как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже газеты владельцу издания "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович в апреле вышел из сделки, Зятьков поступил так же в конце мая. Единственным владельцем "Ведомостей" в начале июня стал основатель уральского ресурса "Федералпресс" Иван Еремин.