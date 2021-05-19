Власти Липецкой области будут перенимать опыт Москвы для развития медицины

ЛИПЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены перенимать для развития местной системы здравоохранения московские стандарты обслуживания пациентов. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на стратегической сессии областного управления здравоохранения.

"Мы должны отобрать лучшие практики столицы и внедрить их в липецкую систему здравоохранения, при этом важно учесть наиболее актуальные запросы населения", - сказал Артамонов. Он отметил, что речь, прежде всего, идет о рациональном распределении нагрузки на врачей и младший медицинский персонал, а также об оперативной реакции и исправлении ситуаций в случае неудовлетворенности граждан оказанными услугами.

"Медицина должна быть клиентоориентированной, необходимо постоянно отслеживать, что не нравится людям, выявлять проблемы и менять подход к работе", - сказал глава администрации региона. Он подчеркнул в этой связи, что между врачами и пациентами должна быть выстроена эффективная коммуникация. По словам Артамонова, среди жалоб, регистрируемых в системе здравоохренения области, встречаются связанные с некомфортными условиями пребывания пациентов в стационарах и недостаточная пациентоориентированность персонала. Выработать решение данных вопросов глава региона поручил медикам и профильным чиновникам как можно скорее.