{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае зафиксировали вспышку гриппа H5N8 среди диких птиц

Очаги заболевания выявили в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района КНР

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Китайские специалисты зафиксировали вспышку высокопатогенного гриппа H5N8 среди диких птиц на юго-западе КНР. Об этом в среду сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни Китая.

Очаги заболевания выявили в двух областях городского уезда Нагчу в северной части Тибетского автономного района КНР. По данным ведомства, местные власти уничтожил 268 инфицированных птиц и приняли необходимые профилактические меры в местах их обнаружения.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасно.

Теги
Китай
В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
Согласно инициативе, уполномоченную организацию по измерению интернет-аудитории выберет Роскомнадзор
В Госдуму внесли законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
Читать полностью