В Пскове представили рассекреченные документы о преступлениях нацистов в годы войны

ПСКОВ, 19 мая. /ТАСС/. Новые рассекреченные документы УФСБ России по Псковской области о преступлениях эстонских карателей на территории региона в годы Великой Отечественной войны представили в среду на XVI Международной научно-практической конференции "История, архивы и общество", посвященной 80-летию начала войны. В материалах привели подробный список осужденных эстонских нацистов, а также места совершения преступлений, представили признательные показания совершивших преступления в отношении мирных жителей, сообщил директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

"Сегодня хочу представить новые материалы - недавно рассекреченные документы уголовного дела о событиях октября 1943 года в деревне Ланева Гора Псковского района. Самое жестокое преступление было совершено в деревне Ланева гора: 22 октября 1943 г. партизаны в этой деревне уничтожили группу эстонских карателей из 37-го полицейского батальона немецкой армии. В качестве мести каратели расстреляли всех жителей, в числе которых в основном были женщины и дети. Деревню, состоящую из 30 домов, сожгли. В результате было убито 55 человек, пять ранено и три чудом остались невредимыми", - сказал Кузьмин, выступая с докладом на конференции.

Он отметил, что рассекреченные документы насчитывают более 1,5 тыс. листов. В основном это протоколы допросов обвиняемых и свидетелей. "Допросы очень подробные. Там рассказывается не только о конкретном преступлении, но и в целом о действующей на территории оккупированного региона карательной машине. Там представлены данные о действиях карателей в Опочецком, Пустошкинском, Себежском районах, Витебском районе Белорусской ССР. Представлены там и протоколы осмотра мест, где совершались преступления. Есть обвинительное заключение, процессуальные документы, приговор суда", - пояснил Кузьмин.

Директор архива добавил, что органы государственной безопасности шестерых преступников нашли и передали суду в 1972-1973 года. "Удивительно, но почти все из них на протяжении почти 30 лет после тех страшных событий вели мирную благопристойную спокойную жизнь и ничем не выделялись из обычных граждан. У всех была работа, жены, дети", - добавил он.

Личности преступников

Валерий Кузьмин впервые представил общественности имена преступников, которые фигурируют в рассекреченных архивах. Среди них: Алуоя Иоханнес Аугостович, Аугуст Иоханнесович Кукк, Кангур Бернхард Иоханнесович, Оодла Энн Иоханович, скрывший свою карательную деятельность и после войны вернувшийся в Тарту (Эстония), где работал печником. Еще один житель Тарту - Пяхн Эрнст Карлович - после войны работал подсобным рабочим и кладовщиком, перебивался случайными заработками. Еще один преступник - Вальтер Юганович Кукк, служивший в немецкой армии до 31 марта 1945 года, затем - в фильтрационном лагере, с 6 декабря 1946 года по 8 февраля 1949 года служил в Советской армии.

"Все они служили в 37-м полицейском батальоне немецкой армии, действовавшем на территории Псковской области в 1942-1944 годах. Оодла был командиром I отделения и заместителем командира 3-го взвода 3-й роты, и даже был награжден медалью. Пяхн тоже в Тарту вступил туда же, и тоже был награжден. Аугуст Кукк, Вальтер Кукк, Кангур осенью 1941-го вступили также в 37-й батальон. Затем они в начале 1942 года были переброшены в Псковскую область и на территории Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Псковского и других районов неоднократно участвовали в карательных операциях, сопровождавшихся убийствами и сожжениями домов местных жителей", - уточнил Кузьмин.

Трагедия на Ланевой Горе

Как следует из рассекреченных документов, 22 октября 1943 года Оодла приказал выставить посты охраны и согнать в центр деревни Ланева Гора местных жителей. Затем отдал приказ о конвоировании людей на расстрел, их расстреле и сожжении домов. Он также участвовал в расстреле людей.

"Он и Алуоя лично убили от девяти до 11 человек. Он обходил дома и проверял ход расстрелов. Возле одного из горящих домов застрелил еще одну женщину. Алуоя также поджигал дома. Пяхн был также руководителем расправы, являясь командиром взвода. Кунгур вместе с Аугустом Кукком убили пять-шесть человек. Вальтер Кукк убил одну женщину и стрелял в дом, наполненный людьми. После наступления советской армии и ухода 37 батальона почти все они продолжали служить в немецкой армии", - отметил директор областного архива.

Летом 1973 года над эстонскими карателями состоялся суд. Приговор был вынесен судебной коллегией по уголовным делам Псковского областного суда. "Оодла, Пяхн, Алуоя, Аугуста Кукка приговорили к смертной казни. Вальтера Кукка приговорили к 10 годам лишения свободы, Кангура приговорили к 15 годам лишения свободы. Даже несмотря на то, что прошло почти 30 лет к тому моменту, это показывает нам, что у таких чудовищных преступлений не может быть срока давности. Стоит отметить большую работу УФСБ России по Псковской области по обнародованию документов, связанных с преступлениями нацистов против мирного населения", - резюмировал Кузьмин.

После выступления Валерия Кузьмина региональное УФСБ представит коллегам из регионального Следственного управления СК РФ по их запросу новые рассекреченные материалы о преступлениях эстонских карателей на территории Псковской области.

Псков в годы войны

Псков был занят немцами 9 июля 1941 года, освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. В 1945 году Псков включили в число 15 городов, подлежавших первоочередному восстановлению. На территории области в период оккупации было несколько концлагерей. А в районе города Остров проходило оборонительное укрепление немцев "Линия Пантеры".