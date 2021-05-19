Сады и скверы в центре Петербурга закрыли из-за штормового ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Никольский, Таврический сады, сквер у Казанского собора и другие сады, парки и скверы, расположенные в историческом центре Петербурга, закрыли для посетителей из-за грозы и штормового ветра. Порывы ветра вечером в среду достигнут 18 м/с, сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Комитет по благоустройству принял решение закрыть центральные сады, парки и скверы в преддверии надвигающихся гроз и сильного ветра. По прогнозу синоптиков, в первой половине ночи и завтра во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 18 м/с. С вечера этого дня для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатериниский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора", - говорится в сообщении.

Посетители не смогут попасть в среду вечером и в Гатчинский парк в ГМЗ "Гатчина" в Ленинградской области. "В связи с объявленным штормовым предупреждением и усилением ветра Гатчинский парк и парк "Сильвия" временно закрыты для посещения. Просим также воздержаться от прогулок в Приоратском парке и "Зверинце" либо соблюдать предельную осторожность", - сообщается на сайте учреждения.

Как сообщили в главке МЧС по Петербургу, вечером в среду в городе ожидается гроза, местами ливни и град, ветер усилится до 20 м/с.

Во вторник вечером в Петербурге и Ленинградской области прошла гроза с ливнем и сильным ветром, достигавшим 17 м/с. Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", интенсивность дождя в Петербурге во время грозы во вторник в 2,5 раза превысила расчетные значения. Штормовой ветер повалил 261 дерево, четыре человека пострадали.