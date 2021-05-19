Мюнхен выступил против использования "Октоберфеста" для рекламы пивного фестиваля в Дубае

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Мюнхена выступают против использования слогана Oktoberfest goes Dubai ("Октоберфест" проходит в Дубае"), который используется для рекламы фестиваля в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в среду сообщает агентство DPA со ссылкой на руководителя фестиваля пива "Октоберфест" и представителя администрации столицы Баварии Клеменса Баумгертнера.

Из-за лозунга "Октоберфест" проходит в Дубае", по словам главы немецкого пивного фестиваля, создается ложное впечатление, что "Октоберфест" после его отмены в Мюнхене из-за пандемии в этом году переезжает в ОАЭ. Власти Мюнхена, как утверждает Баумгертнер, требуют от организаторов мероприятия в Дубае заявления, в котором они дадут обязательство больше не рекламировать свое мероприятие, связывая его с мюнхенским "Октоберфестом".

"<...> пугает то, что третьи лица стараются получить финансовую выгоду от отмены нашего фестиваля, используя всемирную репутацию "Октоберфеста" и утверждая, что между оригиналом и мероприятием в Дубае существует связь, - добавил он. - В интересах нашего города предпринимать шаги в правовом поле против таких недобросовестных и противоправных действий. Наша задача - защитить мировую репутацию "Октоберфеста".

3 мая премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер сообщили, что фестиваль пива "Октоберфест", который традиционно проходит осенью в Мюнхене, второй год подряд не состоится из-за борьбы с коронавирусом.

Фестиваль из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей баварской культуры, но и приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.