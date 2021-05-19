В Петербурге выявили нарушения на 220 млн рублей в выплатах медикам за работу с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга в ходе проверки выплат медикам за особые условия труда и дополнительную нагрузку, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, выявили нарушений на общую сумму 219,9 млн рублей. Об этом говорится в отчете КСП за 2020 год, который представил ее председатель Константин Желудков в среду в Законодательном собрании города.

"В 2020 году на регулирование проблем, возникающих вследствие появления новой коронавирусной инфекции COVID-19, в Санкт-Петербурге направлялись значительные средства. В целях проверки законности, корректности и своевременности осуществления выплат медицинским работникам Счетной палатой РФ было организовано и проведено контрольное мероприятие, параллельно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объем проверенных Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга бюджетных средств составил 6,4 млрд рублей. Общее количество выявленных нарушений 115 случаев в общей сумме 219,9 млн рублей", - говорится в докладе.

В их числе 19 случаев, которые повлекли излишние расходы бюджетных средств в общей сумме 70,7 млн рублей (в основном, за счет неправомерного осуществления выплат стимулирующего характера тремя учреждениями здравоохранения, подведомственными Комитету по здравоохранению). Также обнаружено 19 случаев неисполнения требований Налогового кодекса РФ в части удержания налога на доход физических лиц (НДФЛ) в общей сумме не менее 5,4 млн рублей в результате чего выплаты работникам перечислены в меньших объемах, не соответствующих размерам стимулирующих выплат, предусмотренных постановлениями правительства РФ и Санкт-Петербурга.

По результатам проверки заместителю главного врача по экономическим вопросам СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 60" вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания. В связи с выявленными нарушениями районными прокурорами руководителям медицинских организаций и органов управления здравоохранением внесены 17 представлений, 1 физическое лицо привлечено к ответственности (сотрудник СПб ГБУЗ "МедСанТранс Центрального района"). Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры Санкт-Петербурга.