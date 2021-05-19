В России начался конкурс среди студентов вузов, посвященный Великой Отечественной войне

ПСКОВ, 19 мая. /ТАСС/. Всероссийский конкурс среди студентов-архитекторов, посвященный Великой Отечественной войне, открылся на территории РФ. По итогам конкурса молодые архитекторы представят свои проекты по созданию памятных знаков и мемориалов, посвященных трагическим страницам военной истории страны, сообщила в среду ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

"Принципиально важно, чтобы тему [о событиях Великой Отечественной войны] знали не только историки и обучающиеся на исторических факультетах, но и все граждане нашего государства. Поэтому в рамках поддержки московского института архитектурного, старейшего вуза, готовящего архитекторов: они инициировали идею конкурса среди студентов вузов и молодых архитекторов, вузов, где готовят специалистов по специальности "Архитектура, урбанистика и дизайн". Конкурс называется "Без срока давности. Минута молчания", - сказала Цунаева, выступая в Пскове с докладом на XVI Международной научно-практической конференции "История, архивы и общество", посвященной 80-летию начала войны.

Она назвала две причины, по которым было решено провести всероссийский конкурс. "Первая причина - у нас крайне мало мест памяти, посвященных трагедии мирных жителей. Вторая причина - нам очень хотелось, чтобы молодые люди, молодые архитекторы со своим новым видением подошли к теме создания памятных знаков, монументов, которых не хватает в ряде регионов для того, чтобы зафиксировать те трагедии, которые были. Конкурс набирает обороты, уже 40 вузов подключились к этому конкурсу. Скоро можем увидеть те проекты, которые были предложены", - уточнила Цунаева.

Она также добавила, что за год существенно увеличилось число участников и всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". "[Если] в 2020 году было вовлечено 113 тыс. [человек], то в этом году уже в конкурсе сочинений приняло участие около 400 тыс. [человек]", - отметила Цунаева.