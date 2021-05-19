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Пандемия COVID-19

Мэра Рио-де-Жанейро оштрафовали за появление без маски в общественном месте

В начале мая его увидели в одном из местных баров, где он пел самбу в окружении других посетителей. Видео попало в соцсети, после чего в прокуратуру обратился один из местных адвокатов, потребовавший оштрафовать мэра, сообщила радиостанция Jovem Pan

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /ТАСС/. Префектура бразильского Рио-де-Жанейро оштрафовала главу городской администрации мегаполиса Эдуарду Паеса за то, что он появился в общественном месте без маски. Об этом сообщила в среду радиостанция Jovem Pan.

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По ее информации, префекту пришлось заплатить 562 реала (около $110) после того, как его в начале мая застали в одном из местных баров, где он пел самбу в окружении других посетителей. Видео попало в социальные сети, после чего в прокуратуру обратился один из местных адвокатов, потребовавший оштрафовать мэра.

Сам Паес тогда извинился за инцидент перед горожанами, признав, что такое поведение с его стороны в разгар пандемии было неуместным. "Сам факт того, что мэр поет в баре, - уже повод для скопления людей, а этого сейчас делать не стоит", - написал он, призвав соблюдать меры предосторожности в общественных заведениях.

По данным радиостанции, квитанция для оплаты штрафа, датированная 10 мая была оплачена в тот же день.

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БразилияПандемия COVID-19
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