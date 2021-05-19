В Великобритании начались первые в мире испытания бустерной дозы вакцины от коронавируса

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Первые в мире клинические испытания, которые призваны определить эффективность третьей дозы вакцины от коронавируса, именуемой бустером, стартовали в Великобритании. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства здравоохранения Соединенного Королевства.

Отмечается, что в рамках программы испытаний, на которую было выделено £19,3 млн ($27 млн), будут задействованы 2,8 тыс. добровольцев старше 30 лет. Им предложат сделать третий укол против коронавируса препаратом одной из семи компаний, с которыми британские власти заключили соглашение о поставке вакцины.

Речь идет о как уже используемых в стране препаратах - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna, так и о тех вакцинах, которые будут применяться в королевстве после одобрения регулятора, - американской Novavax, франко-австрийской Valneva, германской CureVac и Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson. Как подчеркивается в сообщении Минздрава Великобритании, "это даст ученым по всему миру ясное понимание того, насколько важна бустерная доза каждой из вакцин при защите от вируса".

Испытания пройдут в 18 клиниках в 16 городах по всей стране, включая Лондон, Бирмингем, Ливерпуль, Лидс и Глазго. Как подчеркивается в заявлении Минздрава, бустер будет предложен добровольцам спустя 10-12 недель после получения второй дозы препарата. При этом волонтеры, сделавшие первые два укола вакциной одной компании, в качестве бустерной дозы могут получить препарат другой фирмы. Первые результаты испытаний специалисты рассчитывают получить уже в сентябре.

В том случае, если бустерная доза продемонстрирует свою эффективность, власти Великобритании могут начать вводить ее пациентам с осени текущего года. Клинические испытания третьей дозы вакцины от коронавируса будут также обсуждаться на встрече министров здравоохранения стран Группы семи (G7), которая состоится в очном формате в Оксфорде 3-4 июня. В ней примут участие представители Соединенного Королевства, США, ФРГ, Японии, Италии, Франции и Канады.