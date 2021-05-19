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Матвиенко поручила найти возможность помочь Астрахани восстановить электротранспорт

Председатель Совета Федерации предложила региональному правительству больше развивать городские транспортные компании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости восстановления системы электротранспорта - трамваев и троллейбусов - в Астрахани и поручила членам комитетов по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, а также по экономической политике посодействовать региональным властям в решении этого вопроса.

"И троллейбус был в Астрахани, и трамвай был. Все это надо думать и восстанавливать. Мы пилотный проект помогаем реализовывать в городе Таганроге, давайте мы подумаем [и об Астрахани]. Я прошу комитет по федеративному устройству, комитет по экономике, давайте Астрахань также возьмем в работу и поможем региону. Сам регион не справится, потому что это такая застарелая проблема, не сегодня родившаяся", - сказала она на заседании Совфеда.

Матвиенко предложила региональному правительству больше развивать городские транспортные компании.

"При всем уважении к коммерческому сектору, его надо привлекать к развитию общественного транспорта, но нужны и городские транспортные компании, поскольку монополизирован рынок, отсюда завышенные тарифы, невыполнение условий по качеству транспорта, по вместимости транспорта", - добавила председатель Совета Федерации.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияАстраханская область
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