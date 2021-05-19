{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Поезда на салатовой ветке метро в Москве курсируют по графику

Движение было приостановлено из-за человека на пути

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро, которое было приостановлено из-за человека на пути, ввели в график. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии (10) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке столичной подземки нет движения между станциями "Зябликово" и "Марьино" из-за человека, который упал на пути. В департаменте подчеркивали, что поездов с пассажирами на участке в тоннелях не было.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что женщина, упавшая под поезд на станции метро "Шипиловская", погибла. Проводится проверка.

Теги
Россия
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала
Читать полностью