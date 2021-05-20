Депутаты Мосгордумы утвердили новое место памятнику маршалу Василевскому в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали установку монумента маршалу Советского Союза Александру Василевскому вблизи здания Министерства обороны РФ у центрального контрольно-пропускного пункта, а также четырем стрелковым дивизиям Московского народного ополчения в районе Теплый Стан. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании столичного парламента.

Ранее планировалось установить памятник Василевскому 5 декабря 2020 года в сквере на пересечении Фрунзенской набережной и 1-й Фрунзенской улицы.

"Памятник до сих пор не был установлен в связи с предложением муниципальных депутатов и жителей установить его не в этом месте, а перед комплексом зданий министерства обороны - по адресу: Фрунзенская набережная, дом 22/2. Было получено заключение от Москомархитектуры и Мосгорнаследия, которые не возражают", - сообщил в ходе заседания председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Монумент будет установлен за счет общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество". Победителем творческого конкурса был выбран проект архитектора А. В. Белого и скульптора А. Д. Чебаненко.

Александр Михайлович Василевский - советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны координировал действия фронтов в Сталинградской и Курской битвах, успешно провел операции по овладению Кенигсбергом и Восточной Пруссией. Руководил войсками в войне с Японией (1945). Министр ВС СССР (1949-1950), военный министр СССР (1950-1953).

Память дивизиям "второй волны"

"В Москве появятся новые памятники, которые будут иметь для города особое значение. Каждый из них - история героизма и подвига нашего народа, нашей страны. На очередном заседании столичного парламента депутаты Мосгордумы рассмотрели и поддержали решение об установке памятника четырем дивизиям Московского народного ополчения "второй волны" формирования на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, место для установки этого памятника выбрано не случайно - район Теплый Стан непосредственно связан с историей обороны Москвы, здесь проходил главный оборонительный рубеж Московской зоны обороны.

"В этом году мы отмечаем две важные даты - 80 лет с начала Великой Отечественной войны и 80 лет Битвы за Москву. До конца года будут проходить мероприятия в память о тех, кто принял на себя первый удар врага, отдал жизнь за Победу на полях сражений", - добавил спикер.

Шапошников отметил, что по инициативе депутатов Мосгордумы с 2015 года в столице реализуется патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения". "Благодаря общей поддержке многое удалось сделать. Школьные музеи, книги, памятники, патриотическая поисковая работа. Подвиг москвичей сплотил современный город, стал нашим общим делом чести - сохранить и сберечь правду о войне для наших детей", - заключил председатель Мосгордумы.

Патриотическая программа "Памяти Московского народного ополчения" включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, памятно-мемориальные, патронатные мероприятия, организацию выставок, выпуск изданий об ополчении и др. В реализации программы участвуют представители ветеранского сообщества столицы, члены Молодежной палаты при Мосгордуме, родственники ополченцев. Кроме того, в настоящее время ведется активная подготовка юбилейных памятных мероприятий, посвященных 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и Битвы за Москву.