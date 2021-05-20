"Известия": Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 2,3 тыс. фейков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор удалил и заблокировал 2 319 материалов, содержащих недостоверную информацию, с начала 2020 года. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на службу.

"Общее количество заблокированных фейков в 2020 году - 1 842 ссылки, в 2021 - 477", - рассказали изданию в Роскомнадзоре.

В ведомстве отметили, что чаще всего в прошлом году удалялись материалы о коронавирусе, всего было заблокировано 1 039 таких фейков. В 2021 году было удалено всего шесть материалов по этой теме. Газете пояснили, что в этом году самой популярной темой стали сведения по финансовой тематике - 410 из 477 материалов.

В настоящее время увеличивается число интернет-ссылок с недостоверной информацией о предстоящих думских выборах, сообщают "Известия". "Есть попытки вмешательства, их количество увеличивается с каждой неделей. Они фиксируются и нами в Общественной палате (ОП), и в профильных комиссиях Госдумы и Совета Федерации по иностранному вмешательству", - сообщил газете первый зампред комиссии ОП по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.