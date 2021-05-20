Российские ученые разработали ПЦР-тест для выявления нового возбудителя коклюша

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новый возбудитель заболевания, схожего с коклюшем, впервые выявлен в России. Специалисты Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского уже разработали ПЦР-тест, способный одновременно выявить ДНК не только известного возбудителя коклюша, но и нового патогена, сообщает в четверг газета "Известия".

Как выяснили ученые, часть случаев заболеваний с симптомами коклюша вызвана ранее неизвестным возбудителем, который схож с известным коклюшем, но бактерии не происходят одна от другой, а имеют общего предка. "С помощью тест-системы были обследованы дети и взрослые с подозрением на коклюш. Было проведено обследование и клиническое наблюдение за 290 пациентами. Выяснилось, что в 2,3% заболевание вызвано именно Bordetella holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена Bordetella pertussis", - рассказала газете заместитель директора по клинической работе института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По данным издания, в некоторых странах за последние 10 лет новый вид новый возбудитель привлекал внимание ученых, но в России он обнаружен впервые.

Анализ клинического течения заболевания, проведенный российскими учеными, показал, что у нового возбудителя есть ряд особенностей. Так, легкие формы течения заболевания регистрировались почти втрое чаще, чем при коклюше. Кроме того, были незначительными изменения в легких. Как уточнила Татьяна Руженцова, если дальнейшие исследования покажут наличие осложнений или случаи тяжелого течения болезни, то есть вероятность модернизации вакцины и календаря прививок.

"На территории России заболеваемость коклюшем за последние годы выросла с 3,15 на 100 тыс. населения в 2013 году до 9,8 на 100 тыс. населения в 2019-м. В 2020 году было зарегистрировано 6 069 случаев коклюша. Только двое из заболевших умерли: это были непривитые дети в возрасте до года и 1,5 года из Санкт-Петербурга и Дагестана. В России особенно большие цифры по заболеваемости отмечены в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал "Известиям" руководитель лаборатории по надзору за дифтерией и коклюшем института имени Г. Н. Габричевского Артем Басов.