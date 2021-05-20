В Нью-Йорке прекратили действие ограничения по количеству людей в общественных местах

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Ограничения на количество людей в кафе, музеях, библиотеках и других общественных учреждениях прекратили формально действовать в Нью-Йорке со среды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Нью-Йорк стал постепенно возвращаться к нормальной жизни еще в апреле, когда, несмотря на сохранение ограничительных мер, люди стали чаще выходить на улицы. Владельцы кафе примерно в это же время стали все чаще игнорировать действовавшие ограничения по количеству посетителей. Однако жители Нью-Йорка все еще опасаются инфекции.

Количество людей в общественном транспорте растет, особенно в час пик, однако первый день без ограничений не привел к резкому увеличению пассажиропотока.

Люди не спешат снимать маски, несмотря на рекомендации федеральных властей о том, что полностью вакцинированным носить их необязательно. Кондоминиумы и офисы публикуют правила, предписывающие сохранять масочный режим внутри помещений, независимо от статуса вакцинации.