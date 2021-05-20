В парке на Камчатке появились сакуры с именами героев Великой Отечественной войны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Необычные для северного региона саженцы сакуры высадили в главном парке города Елизово на Камчатке в рамках международной акции "Сад памяти", сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

"На территории парка высадили 46 сакур, на каждое дерево привязали бирки с именами героев войны. Следующая высадка деревьев планируется с 25 по 28 мая, в тот день, когда в школах проводятся последние звонки. Акция продлится до 22 июня - дня восьмидесятилетия начала Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Всего в рамках акции на Камчатке планируется высадить порядка 900 деревьев. По всей стране будет высажено 27 млн саженцев, по одному дереву на каждого участника войны.

Акция "Сад памяти" проводится в городах России в рамках национального проекта "Экология". Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы.