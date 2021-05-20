Тюменская прокуратура объявила предостережение компании, охраняющей леса заказников

ТЮМЕНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура объявила предостережение руководителю организации, обеспечивающей сохранность лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях в Тюменской области, от пожаров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Тюменский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Есипова объявила предостережение генеральному директору ООО Многопрофильная компания "Сфера". Установлено, что между департаментом недропользования и экологии Тюменской области и компанией "Сфера" заключены государственные контракты в целях обеспечения сохранности 10 особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на предприятие возложены обязанности по обнаружению и ликвидации очагов возгораний, организации тушения пожаров, обнаружению и пресечению фактов разведения костров. "В связи с сохранением на территории лесов Тюменской области режима чрезвычайной ситуации природоохранным прокурором генеральному директору было объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров", - уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние10 лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. 17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители трех населенных пунктов, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.