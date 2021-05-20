В Приморье 14 лагерей и 10 туроператоров примут участие в программе туристического кешбэка

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Участие в программе компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря, которая будет запущена 25 мая, в Приморье примут 14 учреждений отдыха и 10 туроператоров. Об этом в четверг сообщили журналистам во время пресс-конференции представители Министерства образования и Агентства по туризму Приморского края.

"В реализации путевок в детские лагеря [по программе туристического кешбэка] три категории участников. Это непосредственно туроператоры, сами учреждения отдыха - лагеря, агрегаторы, которые осуществляют бронирование услуг. На сегодняшний день у нас порядка 10 туроператоров заявили о своем желании реализовывать эти услуги", - сказала начальник отдела по развитию туризма агентства по туризму региона Надежда Удовенко. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования краевого Минобразования Наталья Гришина добавила, что участвовать в программе пожелали 14 лагерей.

Все организации, которые решили принять участие в предоставлении услуг по программе детского туристического кешбэка, должны зарегистрироваться на специально созданной платформе, через которую родители будут покупать путевки. Покупатели смогут вернуть 50% от стоимости путевки за пять рабочих дней, оплатив приобретение картой "МИР". Воспользоваться программой компенсации семья может несколько раз за сезон - покупая путевки для нескольких детей или отправляя одного ребенка на отдых в разные смены.

Услуги смогут предложить только стационарные учреждения детского отдыха, где дети пребывают круглосуточно. Проезд ребенка к месту отдыха в другом регионе может быть включен в программу кешбэка, если это включено в стоимость предложения, сформированного организацией, предоставляющей услугу. Сумма компенсации составит 50%, но не более 20 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа предусматривает компенсацию части затрат на отдых примерно 357 тыс. российских детей. На эти цели правительство РФ выделило 5 млрд рублей. Программа соответствует задачам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".