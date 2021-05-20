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Выступление Владимира Познера на марафоне "Новое Знание". Видеотрансляция

Всего на марафоне планируются выступления более 150 участников

ТАСС/Российское общество "Знание"

Журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер принимает участие в просветительском марафоне "Новое Знание". 

Трехдневный марафон проводит общество "Знание" в восьми городах России, в том числе в Москве и Петербурге. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Всего спикерами марафона выступят, как ожидается, более 150 участников.

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РоссияПознер, Владимир Владимирович
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