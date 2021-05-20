В Сербии заявили, что через 15-20 дней произведут первые вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Сербия произведет первые вакцины "Спутник V" в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" через 15-20 дней. Об этом заявил в четверг в эфире сербского гостелевидения министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Вчера в Москве в Центре Гамалеи нам торжественно вручили сертификат, который доказывает, что вакцина, произведенная в Институте "Торлак" точно такого же качества, что и вакцины, произведенные в России, речь идет о вакцине "Спутник V", как первом, так и втором компоненте. Было отмечено, что мы в очень короткий срок сделали работу, которые другие страны делают гораздо дольше, контролировалось 18 ключевых параметров вакцины "Спутник V", произведенной в "Торлаке", и все 18 параметров показали отличные результаты. В следующие 10-15 дней поступит субстанция из России, у института "Торлак" будет короткий период от 10 до 15 дней, чтобы использовать эту субстанцию, это очень технологичный и сложный процесс. После этого мы должны получить первые вакцины, речь идет о сотнях тысяч вакцин, таким образом, через 15-20 дней у нас будут первые вакцины из "Торлака" по всем мировым стандартам", - заявил министр.

"Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производство вакцин "Спутник V", - подчеркнул Попович.

Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" Сербией на ее территории. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что в мае Сербия начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer, Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".