Глава РАН считает, что вакцинация от коронавируса должна быть только добровольной

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вакцинация населения от коронавируса должна быть только добровольной за исключением представителей ряда профессиональных групп риска, таких как врачи, военные и преподаватели. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Каждый человек вправе самостоятельно распоряжаться своим здоровьем, поэтому я считаю, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, но, может быть, только за исключением ситуаций, где по долгу службы есть такое требование. Я имею в виду, к примеру, военных, врачей и учителей. Конечно, процесс вакцинации в стране нужно продолжать, и необходимо постоянно информировать о том, что вакцинация сохраняет здоровье и спасает жизни", - сказал он.

По мнению Сергеева, в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России контролируемая.

"Для науки сегодня самая главная задача - выяснить срок действия иммунитета против коронавируса, который возникает после перенесенной болезни и после вакцинации. Речь идет о протективном иммунитете и его динамике. Надо выяснить его длительность. Думаю, что мир ждет от науки точного понимания, надо ли ревакцинироваться, когда это нужно делать, можно ли одной и той же вакциной", - добавил глава РАН.