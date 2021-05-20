Принц Уильям привился от коронавируса

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он сам сообщил в четверг утром на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

"Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Спасибо всем, кто участвует в программе вакцинации, за работу, которую вы проделали и продолжаете делать", - написал принц. Публикацию сопровождает фотография, на которой Уильяму, одетому в синий джемпер с джинсами, делают укол в правое плечо.

Ранее от COVID-19 были вакцинированы Елизавета II и отец Уильяма, наследник британского престола принц Чарльз, который еще в марте прошлого года перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Как сообщали британские таблоиды, Уильям также переболел COVID-19 прошлой весной, однако официального подтверждения эта информация не получила.