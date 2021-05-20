Принц Уильям привился от коронавируса

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом он сам сообщил в четверг утром на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.
On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021
To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb
"Во вторник я получил свою первую дозу вакцины от COVID-19. Спасибо всем, кто участвует в программе вакцинации, за работу, которую вы проделали и продолжаете делать", - написал принц. Публикацию сопровождает фотография, на которой Уильяму, одетому в синий джемпер с джинсами, делают укол в правое плечо.
Ранее от COVID-19 были вакцинированы Елизавета II и отец Уильяма, наследник британского престола принц Чарльз, который еще в марте прошлого года перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме. Как сообщали британские таблоиды, Уильям также переболел COVID-19 прошлой весной, однако официального подтверждения эта информация не получила.
Британцев в возрасте 38 и 39 лет, а именно к этой возрастной категории относится герцог Кембриджский, начали приглашать на вакцинацию с 14 мая. К настоящему моменту возможность получить укол появилась также у жителей страны в возрасте 36 и 37 лет. Лиц моложе 40 лет по решению властей не прививают вакциной британско-шведской компании AstraZeneca из-за повышенного по сравнению с людьми старшего возраста риска возникновения тромбозов - крайне редкого побочного эффекта вакцинации данным препаратом. Таким образом укол принцу был сделан либо вакциной американской компании Moderna, либо препаратом, созданным американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech.
Программа вакцинации населения королевства стартовала 8 декабря. Первыми уколы делали медицинским работникам, людям старше 80 лет и лицам с крайне слабым здоровьем, после чего в стране начали последовательно вакцинировать людей в разных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Ожидается, что все взрослые британцы к июлю получат первую дозу вакцины. К настоящему моменту первой дозой одной из используемых в стране вакцин привито больше 70% взрослых (37 млн человек), а обеими - почти 40% (20,9 млн).