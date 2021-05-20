Meduza признали СМИ-иноагентом по заявлению члена ОНК

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, было признано иноагентом по заявлению члена ОНК. Об этом ТАСС сообщила юрист, представляющий интересы издания, Анастасия Буракова.

"Получили документы, которыми руководствовался Минюст, когда принимал решение о признании Meduza иностранным агентом. Решение приняли по заявлению гражданина Александра Ионова - член ОНК Москвы. 20 страниц написал в Роскомнадзор", - сказала юрист.

Замоскворецкий суд Москвы 4 июня рассмотрит иск интернет-издания Meduza с требованием отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Истец считает неправомерным вмешательством в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом, так как редакция в своей политике независима от спонсоров и то, что РФ вышла за пределы своей юрисдикции при включении издания в перечень иноагентов.

В конце апреля Минюст сообщил о включении изданий Meduza и "Первое антикоррупционное СМИ" в перечень СМИ, выполняющих функцию иноагента.