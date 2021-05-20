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Яровая предложила ФАС проконтролировать, чтобы цены на детские путевки не завышались

Депутат также предложила подготовить планы досуга для детей, которые не едут в летние лагеря

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подключить Федеральную антимонопольную службу к контролю за тем, чтобы стоимость путевок в детские летние лагеря не завышалась в связи с запуском программы туристического кешбэка. Об этом она заявила в четверг на всероссийском семинаре-совещании по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

"Я предлагаю задействовать ресурс ФАС, чтобы стоимость путевок на летнюю оздоровительную кампанию в связи с теми льготами, которые дает государство, не завышалась искусственно", - сказала она.

Программа компенсации 50% стоимости путевок в российские детские лагеря будет запущена 25 мая, сообщил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина по итогам реализации послания Федеральному собранию.

Также Яровая предложила разработать региональные планы летнего досуга во дворах и на детских площадках для детей, которые в этом году не охвачены организованным отдыхом. Депутат отметила, что многие дети не смогут в этом году попасть в летние или пришкольные лагеря. Поэтому, полагает она, нужно сформировать для них программы досуга по месту жительства, а также привлечь к этому волонтеров, студентов и социально активных пенсионеров.

"Предложение следующее - на уровне штабов, которые действуют в каждом регионе, сформировать это как самостоятельную задачу. И в течение недели сформировать свои региональные планы по проведению такой досуговой кампании по месту жительства на спортивных и дворовых площадках во всех регионах нашей страны с детьми, которые не охвачены организованным отдыхом в детских учреждениях и пришкольных лагерях", - сказала Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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