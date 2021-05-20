МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике останется обязательным, возможность не сдавать его в 2020 и 2021 годах была введена в связи с пандемией и является временной мерой. Также не будет вводиться устная часть ЕГЭ по русскому языку, заявил в четверг глава Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

"Нет, [ЕГЭ по математике] не станет [необязательным]. Это временная мера прошлого и этого года. Как только нам позволит правительство, Роспотребнадзор, Минздрав, как ситуация с ковидом уйдет в прошлое - надеюсь, в следующем году так и будет - вернутся те порядки, которые у нас были, и в соответствии с этими порядками необходимо сдать в плюс к русскому языку базовую или профильную математику, и мы не собираемся от этого подхода отказываться", - сказал он.

Музаев добавил, что также не планируется вводить устную часть ЕГЭ по русскому языку. "У нас есть устная часть в государственном итоговом экзамене в 9-х классах. В течение первых девяти лет обучения все скиллы (умения - прим. ТАСС) в области говорения должны быть сформированы, и именно поэтому в 9-м классе мы ввели устную часть как допуск к экзамену. В 11-м классе допуском к экзамену является сочинение, еще более сложная форма, когда все свои мысли надо упаковать. Поэтому устная часть русского языка на ЕГЭ не имеет смысла, и мы ее вводить не будем", - добавил он.

Меры эпидемической безопасности при проведении ОГЭ и ЕГЭ, принятые в прошлом году, будут действовать и во время аттестации школьников в 2021 году. Рособрнадзор намерен жестко контролировать их соблюдение.

"Все меры, которые были приняты в прошлом году, действуют и в этом году. Это зигзагообразная рассадка, ограничение количества ребят в аудиториях, это все меры, связанные с использованием дезинфицирующих средств, уборка, проветривание и так далее <…> Вчера мы дали установку субъектам, чтобы они отдельно инструктаж провели. Мы будем жестко контролировать все пункты [проведения экзаменов], чтобы эти меры соблюдались", - сообщил Музаев.

ЕГЭ не отменят

Отменять Единый государственный экзамен в период до 2030 года не планируется, также нет планов по замене ЕГЭ альтернативными процедурами проверки знаний, добавил Музаев.

"Экзамен, конечно, будет очень серьезно в это десятилетие меняться, очень серьезно он поменяется. Это связано в первую очередь с развитием технологий", - заявил Музаев.

Он добавил, что вопрос о замене ЕГЭ альтернативными процедурами проверки знаний школьников является неактуальным.

"Сначала вопрос был альтернатива ЕГЭ, но мы поняли <…>, что не может быть альтернативы Единому государственному экзамену, даже если мы перейдем на верифицированный формат учета всех достижений ученика, начиная, например, с 4-го класса: все его достижения, его прогрессы, взлеты, падения, то есть вот эта вся динамика, которая высшим учебным заведениям позволяла бы получить объективный портрет выпускника и сделать выбор в его пользу - зачислить его или нет", - сказал Музаев.

Глава ведомства пояснил, что нужно понимать, что у детей, которые учатся в крупных городах, по сравнению с ребятами из сельской местности больше возможностей для участия в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях и т. д. для получения дополнительных баллов.

Кроме того, Музаев отметил, что также нет планов по переводу ЕГЭ в компьютерный формат. "Очень тяжело мы перешли на экзамен в компьютерной форме по информатике, не потому, что у нас не было идей в этом направлении, а потому, что не было условий во всех субъектах РФ. <…> В следующем году мы точно не планируем перевод какого-либо еще экзамена в компьютерный формат", - добавил Музаев.