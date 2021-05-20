Хинштейн поддержал идею психологического анализа контента соцсетей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поддержал предложение Роскомнадзора проводить постоянный психологический риск-анализ контента соцсетей для выявления пользователей, представляющих потенциальный риск для общества.

"Мне такой подход кажется очень правильным. Он, с одной стороны, никак не влияет на свободу человека, на раскрытие его персональных данных, с другой стороны, действительно способствует созданию безопасной Сети", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос ТАСС.

Парламентарий напомнил, что соцсети по закону уже обязаны мониторить свой контент и удалять противоправную информацию. "Соответственно, когда путем психологического анализа выявляются пользователи, которые склонны с буллингу, хейту, ненормативной лексике, мне кажется, что было бы правильно, если эти люди сразу попадали бы в определенную зону риска", - считает Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что оскорбления уже подпадают под действие закона о мониторинге контента соцсетями. "Когда человек начинает кого-то хейтить, то, в принципе, это, конечно, подпадает под требования о самоочищении соцсетей. Законодательная основа для этого, на мой взгляд, есть", - добавил он.

Как заверил Хинштейн, речь идет не о деанонимизации пользователей, а о "психологической оценке их поведения, действий, высказываний". По мнению депутата, оскорбления с использованием ненормативной лексики являются "железобетонным основанием" для удаления материалов. "Для соцсетей, как мне кажется, это важная история, если они сумеют сформировать такую обезличенную базу наиболее тревожных пользователей", - заключил председатель думского комитета.

Предложение Роскомнадзора

Роскомнадзор ранее предложил соцсетям проводить перманентный и превентивный психологический риск-анализ контента, без деанонимизации.

Решение о признании материалов по теме "колумбайна" запрещенными принимает Росмолодежь. С 1 февраля вступил в силу закон, по которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать социально опасную информацию, это позволит более оперативно бороться с противоправным контентом, в том числе экстремистского характера.

Соцсети с 1 февраля должны осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, инициатива обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.