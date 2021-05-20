В СФ предложили сохранить доплаты к пенсии подросткам с инвалидностью при летней работе

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике совместно с членами палаты молодых законодателей при СФ разработал законопроект, сохраняющий социальную доплату к страховой пенсии во время работы летом для детей-инвалидов или потерявших кормильца несовершеннолетних. Об этом сообщила в четверг председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина.

"Несовершеннолетние, имеющие статус детей-инвалидов, либо несовершеннолетние, получающие страховую пенсию по потере кормильца, как только идут работать в летний период, сразу же теряют социальную доплату к пенсии. Поэтому большинство таких детей вместе со своими родителями или опекунами принимают решение не работать во время каникул либо идут работать за серую зарплату", - сказала Стенякина во время заседания палаты молодых законодателей в Совете Федерации.

"Вместе с комитетом Совета Федерации по социальной политике нами разработан законопроект, который позволит сохранить социальную доплату к пенсии несовершеннолетним, которые идут работать в летний период по направлению центра занятости", - добавила депутат. По ее словам, соцдоплату к пенсии могут потерять более миллиона подростков, если пойдут работать этим летом.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, данную ситуацию нужно срочно исправлять. "Конечно, глупость, ну чего говорить? Пособие-то небольшое, если подросток хочет дополнительно заработать, что-то себе купить, а его лишают этого пособия, просто дурь какая-то, извиняюсь. Надо ее обязательно и быстро исправлять, давайте проект закона. Все мы его будем сопровождать, чтобы он был принят как можно быстрее", - подчеркнула Матвиенко.

Как уточнила Стенякина, подростки по направлению центров занятости работают во время летних каникул по 4 часа в день. В среднем они получают 5-6 тыс. рублей в месяц. "Программы по временному трудоустройству несовершеннолетних - это прежде всего трудовая адаптация подростков. Направлены эти программы в большинстве регионов на несовершеннолетних, которым нужна социальная поддержка: дети-инвалиды, дети, получающие пенсию по потере кормильца, сироты, дети из многодетных или малообеспеченных семей", - добавила она.