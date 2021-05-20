Российские военные провели восемь поисковых экспедиций по местам войны в 2020 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие провели восемь поисковых экспедиций по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны в прошлом году. Об этом в четверг сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" под руководством президента РФ Владимира Путина.

По его словам, сейчас на территории России зарегистрировано 1 593 поисковых отряда, в которых состоят более 48 тыс. человек.

"В министерстве обороны еще в 2005 году создан 90-й отдельный специальный поисковый батальон, в который призываются граждане из общественных поисковых организаций. В прошлом году, несмотря на карантинные ограничения, военнослужащие провели восемь поисковых экспедиций", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет министерство обороны принимает серьезные меры по обеспечению сохранности военно-мемориальных объектов. "Так, с 2019 года успешно реализуется Федеральная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества", которая предусматривает ремонт, благоустройство и реконструкцию мемориалов и могил воинов", - отметил глава Минобороны.

Он напомнил, что в прошлом году по инициативе министерства обороны введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества, а в российское законодательство внесены изменения, наделяющие субъекты РФ полномочиями по увековечению памяти павших за Родину и содержанию воинских захоронений на их территориях.

"Помимо этого осуществляется координация и контроль поисковой работы, что позволяет исключить деятельность так называемых черных копателей", - добавил министр.