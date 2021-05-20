Путин: дипмиссии России за рубежом должны заботиться о защите мемориалов советским воинам

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Дипломатические миссии РФ за рубежом должны постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, посвященных воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая в четверг заседание оргкомитета "Победа".

"Нам нужна системная и кропотливая работа, и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - сказал глава государства.

Он указал на необходимость активно поддерживать общественные инициативы, направленные на сбережение исторической памяти, в том числе зарубежных соратников поискового движения России и международных координаторов "Бессмертного полка", так, как это делают посольства РФ в некоторых странах, например, в Сербии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Испании, Узбекистане, Турции, Болгарии и других.

Путин предложил участникам заседания обсудить подробнее работу по сохранению мемориалов и памятников советским воинам, однако начать обсуждение предложил с темы увековечения подвига тыла в годы Великой Отечественной войны.

"Нам предстоит рассмотреть новые предложения о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести". Оно было учреждено в преддверие 75-летия Победы. Его уже удостоены 20 городов, предприятия которых внесли наиболее значимый вклад в обеспечение фронта, промышленности, гражданского населения и были отмечены госнаградами", - пояснил президент.

Рассекречивание архивов

Президент считает, что работу по рассекречиванию архивных материалов времен Великой Отечественной войны необходимо продолжать.

"Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов, предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого и фронтового пути их родных, развивать такие проекты, как проект "Без срока давности", который вносит большой вклад в выявление фактов о злодеяниях нацистских преступников против мирного населения нашей страны, реализует значимые просветительские программы", - сказал он.

По его мнению, такие программы должны быть шире представлены в школах и вузах.

"В целом, принципиально важно обеспечить координацию действий, методик и позиций всех государственных и общественных структур, связанных с изучением и сбережением истории Великой Отечественной войны, образованием и патриотическим воспитанием. Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффективность, успех слагаются исключительно совместной работой, объединением усилий", - подчеркнул глава государства. В качестве примера он привел ФЦП увековечивания памяти погибших при защите Отечества. Путин напомнил, что программа была разработана в 2019 году в тесном взаимодействии с представителями гражданского общества, историками и поисковиками.