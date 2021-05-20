Google отклонила запрос полиции об установлении владельца YouTube-канала Моргенштерна

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Головная компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, официально отказалась отвечать на запрос столичной полиции о том, кто является владельцем или администратором канала рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн). Как уточнил ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин, запрос был сделан в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД.

"Компания Google официально отказалась отвечать на запрос полицейских в рамках дела о пропаганде наркотиков о том, кто владеет или администрирует YouTube-канал Моргенштерна", - сказал собеседник агентства.

Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.