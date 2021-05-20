В России планируют ликвидировать почти 10% учреждений ФСИН к 2024 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний к 2024 году планирует закрыть почти 10% учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом в четверг сообщил замглавы Министерства юстиции Евгений Забарчук.

"В рамках оптимизации к 2024 году из 900 учреждений уголовно-исполнительной системы предполагаем ликвидировать 88", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме. Замглавы ФСИН Валерий Балан в свою очередь уточнил, что эти 88 учреждений были построены в середине прошлого века, они не соответствуют современным требованиям.

Он сообщил, что с 2010 по 2020 год были ликвидированы 152 учреждения уголовно-исполнительной системы.

Как напомнил Забарчук, в России разрабатывается проект создания учреждения единого типа в одном регионе, в нем будут объединены все виды режима и следственные изоляторы, а также условия для работы адвокатов, судов, следователей, прокуратуры и общественников. Планируется, что он будет рассчитан на 3 тыс. человек.

"Такое учреждение будет представлять современный комплекс, включающий залы судебных заседаний, офисы для прокуратуры, общественно-наблюдательных комиссий, спортивные площадки для каждого участка", - рассказал Забарчук. В результате создания такого учреждения ожидается снижение издержек до 43%. "Организация проекта будет способствовать развитию и сделает уголовно-исполнительную систему более современной и создаст благоприятные условия для содержания осужденных, повысит качество режима безопасности", - сказал Забарчук.

По его словам, такой проект планируется реализовать к 2024 году.