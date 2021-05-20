Николаевский горсовет не смог отменить региональный статус русского языка

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Николаевский городской совет не смог отменить свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального языка. За отмену в четверг проголосовали 23 депутата при 28 необходимых.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались и не отменили решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал в четверг уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь на своей странице в Facebook, комментируя итоги голосования.

Он потребовал "решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления".

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Одним из первых законов, который приняли те, кто пришел к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений данного закона.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".