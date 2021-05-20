Систему раздельного сбора мусора внедрят Волгоградской области в 2021 году

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Волгоградская область вошла в число пилотных субъектов РФ по внедрению современной системы раздельного сбора отходов, до конца года в регионе установят порядка 300 фандоматов, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации по итогам совещания представителей власти, ППК "РЭО" и бизнес-сообщества.

"Порядка 300 фандоматов будут установлены в торговых центрах, супермаркетах, парках отдыха и других местах массового пребывания людей. Для реализации проекта планируется заключить трехстороннее соглашение между публично-правовой компанией "Российский экологический оператор" (РЭО), администрацией Волгоградской области и региональным оператором по обращению с отходами ООО "Ситиматик-Волгоград". Фандоматы будут волгоградского производства", - говорится в сообщении.

По информации облкомприроды, это позволит увеличить объем перерабатываемых отходов, простимулирует население участвовать в раздельном сборе мусора. Производителями фандоматов такой механизм предусмотрен - это бонус при сдаче пластиковой или алюминиевой тары. В итоге достигается значимая цель: применение товаров и продукции из вторсырья позволит в ближайшем будущем осуществить переход на экономику замкнутого цикла, уточнили в пресс-службе.

Волгоградская область одной из первых в стране начала системно работать в направлении ликвидации накопленного экологического ущерба. С 2014 года ликвидировано более 3,5 млн кубометров отходов, это 22 объекта общей площадью 166 га. До 2024 года в рамках регпроекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" запланированы мероприятия по ликвидации ещё трех объектов накопленного экологического вреда общей площадью 70 га, где размещены 2,5 млн кубометров отходов, в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда. Кроме того, для популяризации раздельного сбора мусора уже в текущем году в пяти районах Волгограда установят свыше 2,7 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов, бумага, пластик и стекло затем будут направляться на переработку, добавили в пресс-службе.

В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2024 году все образуемые ТКО направлять не на захоронение, а на сортировку и переработку. В стране выбраны 20 пилотных регионов, где планируют установить 10 тыс. фандоматов. Благодаря активности облкомприроды в их число вошёл и волгоградский регион.