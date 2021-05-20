В Уфе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ при работе ТЭЦ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Лаборатория Госкомитета Башкирии по ЧС выявила превышение вредных веществ в воздухе при работе ТЭЦ в Уфе, сообщает в четверг ГУ МЧС России по региону.

По данным пресс-службы, 20 мая в ГУ МЧС поступило сообщение о чрезмерном выделении густого черного дыма с трубы на объекте ТЭЦ-3 по улице Бирский тракт в Уфе. "По данному факту была направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра ГБУ РБ СОМГЗ Государственного комитета РБ по ЧС для оценки обстановки и проведения замеров ПДК в воздухе. По результатам замеров выявлено превышение некоторых веществ", - сказано в сообщении.

Так, выявлено превышение в 4,2 раза изопропилбензола и почти в 1,9 раза бутилацетата.

Специалисты выяснили, что с 17 мая из-за плановых ремонтных работ на газораспределительной станции была приостановлена подача природного газа на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. В четверг произошел перебой в подаче топлива в камеру сгорания, это привело к нарушению процесса сгорания и выделению густого черного дыма.

Информацию о превышении веществ в воздухе передали в министерство природопользования и экологии республики, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, Санэпиднадзор и Росприроднадзор.