Жители Чебоксар начнут обсуждение места для стелы "Город трудовой доблести"

ТАСС, 20 мая. Общественные обсуждения по выбору места установки стелы "Чебоксары - город трудовой доблести" начнутся 21 мая, написал глава Чувашии Олег Николаев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Президент России Владимир Путин ранее в четверг подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". Звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"Уже с завтрашнего дня мы начнем общественные обсуждения для определения достойного места установления памятной стелы "Чебоксары - город трудовой доблести", - написал Николаев.

По его словам, эта дата станет памятной и исторической для города и всей республики. "Указ Владимира Путина придаст дополнительный импульс в проводимой нами работе по сохранению и увековечиванию памяти по-настоящему народного массового подвига", - добавил глава республики.

Николаев отметил, что решение принято в год, посвященный в Чувашской Республике, трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, при строительстве которых был проявлен массовый и беспримерный героизм народа.

Звание для города

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Во время мероприятия в прошлом году Путин поддержал идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" 20 городам. Позже он подписал соответствующий указ. Почетное звание первыми получили города Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.