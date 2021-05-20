Эксперты: задачей Координационного совета по экологии при ОП станет экообразование

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Созданный в марте 2021 года для защиты экологических активистов от давления на них со стороны бизнеса и властей Координационный совет по экологическому благополучию при Общественной палате РФ (ОП РФ) будет достигать своих целей при помощи экообразования и экопросвещения. Кроме того, будет организовано международное сотрудничество с представителями экологических организаций, стало известно в ходе первого заседания совета.

"Для того, чтобы решить проблему, связанную с некомпетентностью представителей органов власти, исполнителей различного рода договоров по той же комфортной среде, [нужно] все-таки пойти по теме, связанной с экопросвещением, экообразованием. Собственного говоря, представить новые технологии", - сказала президент Фонда культурного и природного наследия "Обвинская роза" Елена Плешкова.

По словам председателя координационного совета - председателя комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елены Шаройкиной, совет должен стать структурой, которая объединит экоактивистов, профессиональных экспертов из НКО и представителей власти. "Хотелось бы создать такую структуру, где мы с вами будем действительно решать проблему вместе и воспринимать проблему каждого региона, каждого небольшого инициативного отдела на месте как свою, общую", - сказала она.

Целями координационного совета, как отметила в своем выступлении его секретарь Татьяна Честина, является урегулирование острых экологических проблем, продвижение системных решений по эконаправлениям, защита и поддержка людей, активно занимающихся охраной окружающей среды.

По словам главы ассоциации журналистов экологов Александра Федорова, работа Координационного совета также будет направлена на достижение экологического благополучия, которое возможно только при взаимодействии жителей, бизнеса и государства. "Получается ведь как? Граждане защищают свое благополучие, свое местообитание, государство работает на то, чтобы эта среда обитания и благополучие были хорошими и удовлетворяли жителей. Бизнес предоставляет для этого товары, услуги. Наша задача - соединить эти направляющие в одно, чтобы мы могли достигать экологическое благополучие", - сказал он.

К работе координационного совета планируется привлекать коллег из министерств и ведомств, занимающихся экологической темой, добавила Шаройкина. Кроме того, будут организованы закрытые встречи чиновников с представителями экологических сообществ. "Нужно задавать людям прямые вопросы и получать прямые ответы. Не всегда есть возможность общаться с теми, кто формирует зеленую повестку. Будем стараться обеспечивать эти встречи, чтобы было личное общение", - пояснила председатель совета.