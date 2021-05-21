Международный фестиваль новой музыки reMusik.org открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/ Восьмой Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки reMusik.org открывается в пятницу в Концертном зале Мариинского театра. Всего в рамках музыкального форума, который продлится до 2 июня, пройдет 70 различных мероприятий, в том числе и множество премьер, сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Аудитория слушателей и главные участники фестиваля - музыканты и композиторы - встретятся офлайн на знаковых концертных площадках Санкт-Петербурга.

"В Концертном зале Мариинского театра фестиваль откроется 21 мая выступлением струнного квартета из Франции Quatuor Diotima. Всего в рамках фестиваля запланировано 70 различных событий, из них - 19 концертов ведущих коллективов и солистов России и мира", - рассказали в пресс-службе.

Среди участников названы Konus Quartett (Швейцария) и Клаус Ланг (Австрия), Ensemble C Barr (Франция), Студия новой Музыки, Schallfeld Ensemble (Австрия), Кристиан Коби, саксофон (Швейцария), Московский Ансамбль Современной Музыки, Ensemble SEV (Израиль), ансамбль "Галерея актуальной музыки", Санкт-Петербургский оркестр импровизации.

В нынешнем году Центр современной академической музыки reMusik.org отмечает 10-летие, и фестиваль пройдет с расширенной программой, представляющей достижения главного идеолога проектов reMusik.org Мехди Хоссейни и его команды. Организаторы подготовили широкую панораму современной академической, электроакустической, экспериментальной и импровизационной музыки, а также большой образовательный блок с участием 60 молодых авторов и мировые премьеры сочинений композиторов, находящихся в авангарде современной музыки. В этот премьерный блок входят сочинения российских композиторов Владимира Тарнопольского, Александра Радвиловича, Владимира Раннева, Бориса Филановского, Олега Гудачева, Светланы Лавровой, Алексея Сысоева, Ольги Раевой, Артура Зобнина, Владимира Горлинского, Анатолия Королева и многих других авторов из 36 стран.

В образовательной части фестиваля в онлайн-формате пройдут "III Композиторские курсы" - творческая лаборатория, позволяющая молодым авторам поработать с известными приглашенными исполнителями и композиторами с мировым именем. Лекции и индивидуальные занятия со студентами проведут мэтры композиторского искусства Оскар Бьянки (Швейцария), Сара Немцов (Германия), Рафаэль Сендо (Франция), Стефан Принс (Бельгия), россияне Дмитрий Курляндский, Сергей Невский, Александр Радвилович.