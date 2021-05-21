Минобороны опубликовало архивы об освобождении Праги от нацистов и помощи населению

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало раздел с архивными документами "… И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить ", посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских оккупантов, героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, об исторической правде, попытки исказить и переписать которую не прекращаются в Чехии нынешней.

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Документы публикуются в рамках проекта "Без срока давности".

По данным военного ведомства, последние годы под видом всяких "реставраций" последовательно ликвидируется любая советская символика, а роль и место советского солдата всячески размывается. "На памятниках, мемориалах и надгробиях в ходе реконструкции отдельно расположенные символы-навершия в форме пятиконечных звезд меняются на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем заменяются на лавровые венцы, а историческая надпись со словами благодарности в адрес Красной армии заменяется на подпись "Жертвам войны", - приводится пример искажения истории. В разделе представлены фотографии результатов "восстановительных работ": демонтажа стелы в городе Гавличку в Брод и мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге.

Опубликованы фотографии Национального музея в Праге, отображающие "Зал Красной армии" и экспонаты. Скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках "реконструкции" демонтированы, советская символика задрапирована, многие исторические экспонаты убраны, в частности перенесена в запасники капсула с землей с мест ожесточенных боев Сталинградской битвы у Мамаева кургана. Сам "Зал Красной армии" после реконструкции в 2004-2005 годах переименован в "Зал освобождения".

Опубликован и полный текст соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений 1999 года, которые обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и мемориалы, а также призывает стороны бережно относиться к исторической памяти.

Пражская наступательная операция

С 6 по 12 мая 1945 года в результате Пражской наступательной операции советские войска разгромили последнюю крупную группировку вермахта. По данным Минобороны РФ, в Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов. В разделе представлены учетные карточки некоторых крупных захоронений красноармейцев. Так, в братской могиле на Ольшанском кладбище в Праге погребены 484 воина, в братской могиле в городе Йиглава лежат 410 советских солдат. А крупнейшая братская могила находится в городе Оломоуц, который войска 4-го Украинского фронта освободили 8 мая: там погребены 1 510 красноармейцев, из которых известны имена 1 056.

В архивных документах раскрываются детали ликвидации последней немецкой боеспособной группировки войск, продолжавшей сопротивление уже после 9 мая 1945 года. Опубликованы журналы боевых действий 3-й гвардейской танковой армии, 1-го Украинского фронта. Всего за два дня, 9 и 10 мая, советским войскам удалось блокировать и окружить немецкую группировку в пригородах Праги, а на освобождение самой столицы потребовалось лишь 6 часов: "Развивая наступление, в 4:00 передовыми частями ворвались в город Прага. После боев к 10:00 полностью овладели городом", - записано в боевом журнале 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева.

Помощь населению

Значительная часть опубликованных документов посвящена отношению армии-освободительницы к местному населению. Красноармейцам предписывалось "принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо" и "никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".

Советский Союз активно помогал мирным жителям пострадавшего города. "Тыловые службы 2-го Украинского фронта к 10 июня 1945 года доставили в столицу Чехословакии более 8 тыс. тонн продовольственного зерна для выработки муки и крупы и 600 тонн соли, крупный рогатый скот. Причем, продовольственного зерна было фактически отгружено на 21 тонну больше запланированного", - говорится в справке о выполнении постановлений Государственного комитета обороны №8787с.

Особая поддержка оказывалась заслуженным деятелям науки, техники, культуры и искусства, врачам, представителям духовенства, сотрудникам органов самоуправления, работникам промышленных и транспортных предприятий - им выдавали продукты по нормам рабочих тяжелого труда.