Жители Комсомольска и Магадана определят места для стелы "Город трудовой доблести"

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Жители Комсомольска-на-Амуре и Магадана, дальневосточных городов, которым присвоили звания "Город трудовой доблести", выберут места для установки стелы, знака с текстом указа и сквера. Об этом сообщили в правительствах регионов и городов.

Президент Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"Дорогие комсомольчане! Поздравляю вас с присвоением городу Юности, городу президентского внимания почетного звания "Город трудовой доблести"! Благодаря вашим усилиям, вашей любви к Комсомольску-на-Амуре это получилось. Теперь нам вместе предстоит определить, где будет памятный сквер, где будет знак с текстом указа и символами города. Сделаем это вместе", - написал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В мэрии Магадана ТАСС сообщили, что жители города примут участие в этом мероприятии. "Мнение жителей будет учтено при выборе места установки стелы, сквера, знака", - сказали в пресс-службе мэрии.

Форпост обороны

Комсомольск-на-Амуре в годы войны стал форпостом обороны. Местный авиазавод выпустил 2,7 тыс. самолетов "Ил-4", ставших основой дальней бомбардировочной авиации. Судостроительный завод построил девять кораблей, отремонтировал 17 подводных лодок. В феврале 1942 года состоялась первая плавка на заводе "Амурсталь", обеспечивавшем металлом оборонные предприятия. "Комсомольску-на-Амуре не было и десяти лет, когда началась война. По сути, город только создавался, более 40 тыс. комсомольчан с оружием в руках защищали родину на фронтах, около 5 тыс. из них сложили голову, а здесь, в Комсомольске-на-Амуре, выпускалась важная и нужная для фронта продукция: делались бомбардировщики, ремонтировались подводные лодки, строились боевые корабли, выпускались боеприпасы, сталь, нефтепродукты", - сказал журналистам глава города Александр Жорник.

"На судостроительном заводе выпускались в том числе фугасные авиабомбы, артиллерийские снаряды. Работали женщины, подростки стояли у станков на скамеечках… Люди не выходили из цехов сутками. В тяжелых условиях в годы войны жители города запустили четыре завода - аккумуляторный, машиностроительный, нефтеперерабатывающий, сернокислотный, работавшие на нужды фронта. Комсомольчане собирали деньги для строительства самолетов, танков, собирали теплые вещи для бойцов, шили одежду", - рассказала ТАСС специалист экспозиционно-выставочной деятельности городского краеведческого музея Елена Лапчук.

Все для фронта

Жители Магадана внесли большой вклад в победу. В те годы трудящиеся Колымы добыли свыше 350 тонн золота и 13 тыс. тонн олова. 180 млн рублей было внесено в фонд обороны и на вооружение Красной армии. "[Присвоение звания] это высочайшая оценка вклада магаданцев, наших ветеранов в Победу в Великой Отечественной войне, потомков всех тех, кто ковал победу здесь, на магаданской земле, - сказал мэр Юрий Гришан, слова которого приводятся на сайте администрации города. - Это дань уважения старшему поколению, признание их заслуг. С первых дней войны город жил по принципу "Все для фронта, все для Победы!". Наши земляки уходили на фронт, строили на свои средства танки, самолеты, катера. Горняки за годы войны добыли более 350 тонн столь необходимого стране валютного металла. Через Колыму по лендлизу из Америки перегоняли самолеты для советских воздушных дивизий. Невероятные мужество и стойкость помогли магаданцам выдержать все тяготы войны".