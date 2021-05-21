Южная Корея продлила действующие меры социального дистанцирования на три недели

СЕУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение продлить действие текущего уровня социального дистанцирования до 13 июня. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

"Режим продлен с учетом того, что число новых случаев заражения не опускается ниже 500 в день, а инфекция подстерегает на каждом шагу", - указал глава кабинета. При этом он отметил, что в последнее время благодаря вакцинации снизилось число тяжелых пациентов с коронавирусом, а число специально оборудованных больничных коек остается достаточным.

В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй, а в остальных регионах страны - уровень 1,5 социального дистанцирования. Запрещены мероприятия с участием более четырех человек. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, салоны караоке и крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22:00 (16:00 мск).

Ким Бу Гём отметил также, что вакцина производства британско-шведской компании AstraZeneca, которая в основном используется в Южной Корее, "прошла все проверки на безопасность и эффективность". Он добавил, что правительство планирует вскоре объявить о различных программах льгот для тех, кто сделал прививку.

Вакцинация началась в стране 26 февраля. К настоящему времени по две прививки сделали 1,18 млн человек (2,5% населения).