Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за подъема воды в Амуре

ХАБАРОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровска ввели режим повышенной готовности в связи с подъемом уровня воды в Амуре. Постановление подписал мэр Сергей Кравчук.

Режим вводится с 21 мая для органов управления и экстренных служб "для предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводка на реке Амур, подъемом уровня воды на территории Хабаровска в мае-июне 2021 года", - сообщается на сайте горадминистрации.

В городе определят места, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации, организуют круглосуточное дежурство и сбор информации по обстановке с паводком. В конце мая - первых числах июня вода в Амуре может дойти до отметки 4-4,5 метра, этот показатель является неблагоприятным для города, может затопить часть дач в Хабаровска.